La crescita di Futuro Nazionale passa da Pisa | in città l' assemblea costituente

La nascita di Futuro Nazionale si lega alla volontà di Roberto Vannacci di creare un nuovo partito di destra. A Pisa, si tiene l’assemblea costituente, dove i sostenitori discutono le prime linee guida e scelgono i rappresentanti. La scelta di Pisa come sede testimonia l’interesse di Vannacci per questa città, considerata punto di partenza per espandere il movimento. La discussione si concentra su temi di politica nazionale e valori tradizionali.

Si struttura 'Futuro Nazionale', il partito di destra del generale Roberto Vannacci, e lo fa anche a Pisa. Si è tenuta infatti ieri, sabato 21 febbraio, alle Officine Garibaldi, l'assemblea costituente del comitato locale, in vista dell'apertura del tesseramento del partito a livello nazionale prevista per il primo marzo. L'europarlamentare Vannacci, si ricorderà, è fuoriuscito dalla Lega di Matteo Salvini nei primi giorni di febbraio, lanciando il proprio progetto politico sposato poco tempo dopo dal deputato pisano Edoardo Ziello. Anche nel Consiglio comunale del capoluogo ci sono stati ben presto aderenti ex Lega: Angelo Ciavarella e Maria Grazia Bellomini (a settembre scorso si presentarono alle regionali proprio insieme a Vannacci). 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Vannacci “sbarca” in Sicilia, nasce a Catania il comitato costituente di Futuro NazionaleRoberto Vannacci si sposta in Sicilia per avviare il comitato di Futuro Nazionale, spinto dalla volontà di rafforzare la presenza del movimento nell’isola.

Pugliese, leghista della prima ora, è uno dei colonnelli del generale Vannacci per diffondere i verbo di Futuro nazionale nell’Italia meridionale: l'intervista - facebook.com facebook

#Sondaggio Youtrend per @SkyTG24: nelle intenzioni di voto Futuro Nazionale è al 4,3%, 1,8 punti sotto la Lega (6,1%) e appaiato ad Azione. FdI continua a guidare con il 28,6%, davanti al PD (21,5%). Più indietro ci sono M5S (11,7%), FI (9,1%) e AVS (7, x.com