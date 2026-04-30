Il giornalista Gianni Leoni, noto per la sua lunga carriera nel quotidiano locale, è deceduto lunedì all’età di 87 anni. Numerosi amici e colleghi si sono riuniti per rendergli omaggio in occasione dell’ultimo saluto, ricordando la sua attività come cronista di cronaca nera. La sua morte ha suscitato un grande cordoglio nel mondo del giornalismo locale, dove era considerato una figura di riferimento.

Bologna, 30 aprile 2026 – “Una vita straordinaria”. Quella di Gianni Leoni lo è stata davvero, noto e storico giornalista del Carlino di cronaca nera, morto lunedì all’età di 87 anni. E la folla di amici e colleghi che ha accompagnato il suo ultimo viaggio, alla chiesa di San Disma e San Carlo a San Lazzaro, lo ha dimostrato. Una valanga di persone e di affetto per l’ultimo saluto a Gianni Leoni. Colleghi vecchi e nuovi del Carlino. Quelli che lo hanno visto consumare le scarpe sui sentieri della nera; e quelli che lo hanno ascoltato e letto, leggendo la sua passione per il mestiere anche quando accompagnava i bimbi alla scoperta dei segreti del giornalismo in redazione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Una vita straordinaria”, il tributo di tantissimi amici e colleghi per l’ultimo viaggio di Gianni Leoni, storico cronista del Carlino

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