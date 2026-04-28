Addio a Gianni Leoni Il cronista di nera che ascoltò i demoni

È scomparso Gianni Leoni, giornalista con oltre 35 anni di esperienza nel settore. Ha lavorato come dipendente e collaboratore del nostro quotidiano, concentrandosi principalmente su casi di cronaca nera. Nel corso della sua carriera ha seguito centinaia di eventi legati a fatti di cronaca, spesso ascoltando testimonianze delicate e affrontando situazioni complesse. La sua attività ha lasciato un segno nel giornalismo locale, specialmente nel settore di inchieste e reportage di nera.

Gianni Leoni, in oltre 35 anni di attività come dipendente e in tanti altri come collaboratore del nostro giornale, ha seguito centinaia di fatti prevalentemente di cronaca nera. In una recente intervista a Mauro Bassini, firma storica del Qn, Gianni Leoni viene definito il miglior cronista di nera del Carlino di tutti i tempi. Praticamente interminabile l’elenco delle vicende di cui ha scritto. Si è occupato del giallo di Cogne, della scomparsa di Angela Celentano sul Monte Faito, dell’assassinio della piccola Graziella Mansi a Castel del Monte, della Uno Bianca, dell’aereo militare sull’istituto Salvemini di Casalecchio, dei delitti del Dams, di Erika e Omar, i fidanzatini di Novi Ligure.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Addio a Gianni Leoni. Il cronista di nera che ascoltò i demoni Notizie correlate L’addio a Gianni Leoni, ha raccontato la cronaca nera italiana: “Eccomi qua, l’intervistatore di mostri”Bologna, 28 aprile 2026 – “Eccomi qua, l’intervistatore di mostri”, sorrideva Gianni Leoni in una delle ultime occasioni pubbliche, fra gi stemmi... Addio a Gianni Leoni. Andare, osservare e poi raccontare: dalla cronaca alla storiaPassano le epoche, cambiano le tecnologie e si evolve il tempo, del mondo e delle notizie, ma alla fine si torna sempre lì: per fare questo mestiere... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: L’addio a Gianni Leoni, ha raccontato la cronaca nera italiana: Eccomi qua, l’intervistatore di mostri; Addio a Gianni Leoni, una vita per la cronaca nera dal delitto Alinovi alla Uno Bianca; Addio a Gianni Leoni. Il cronista di nera che ascoltò i demoni; Addio a Gianni Leoni, il Carlino perde un pezzo di storia: una vita per la cronaca, dal 2 Agosto al delitto di Cogne. Addio a Gianni Leoni. Il cronista di nera che ascoltò i demoniFirma storica de il Resto del Carlino e Quotidiano Nazionale, si è spento a 87 anni. Da Licio Gelli ad Angelo Izzo, uno dei massacratori del Circeo, tutte le sue interviste. quotidiano.net Addio a Gianni Leoni. Andare, osservare e poi raccontare: dalla cronaca alla storiaIl grande giornalista di Resto del Carlino e Qn è morto ieri all’età di 87 anni. Si è occupato di tutti i casi più importanti, dal delitto Alinovi alla Uno Bianca. ilrestodelcarlino.it Addio a Gianni Leoni, una vita per la cronaca nera dal delitto Alinovi alla Uno Bianca x.com Bologna perde oggi una delle sue firme più autorevoli e amate: Gianni Leoni, storico cronista de il Resto del Carlino, si è spento all’età di 87 anni. Considerato un maestro della cronaca nera, Leoni non era solo un giornalista, ma un testimone oculare dei fatti - facebook.com facebook