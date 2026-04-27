Il giornalista è scomparso a 72 anni, dopo aver dedicato oltre cinque decenni alla copertura di casi di cronaca nera. Dal 2 agosto 1996, data dell’omicidio di Cogne, fino a oggi, la sua attività si è concentrata su numerosi eventi di rilievo, diventando una presenza costante nel panorama giornalistico locale. Con la sua morte, si chiude un capitolo importante della storia del quotidiano, che ha seguito con attenzione e professionalità.

Bologna, 27 aprile 2026 – Dove c’era un fatto di cronaca nera, si poteva stare tranquilli, c’era anche lui. Fosse in uno dei vicoli del centro di Bologna, come quella calda sera di giugno del 1983 in cui fu ritrovato il corpo di Francesca Alinovi, professoressa del Dams, o nel rigore degli Appennini, come accadde nel gennaio 1984 con la strage del Rapido 904. Firma storica del Carlino. Perché quella di Gianni Leoni – storica firma del Carlino, morto oggi, martedì 27 aprile, all’età di 87 anni – per la cronaca nera era una passione che non conosceva confini geografici, limiti di tempo, ostacoli davanti a cui fermarsi. Più che una passione,...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio a Gianni Leoni, il Carlino perde un pezzo di storia: una vita per la cronaca, dal 2 Agosto al delitto di Cogne

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