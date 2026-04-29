Più di 25 anni nella stessa azienda | chi sono i torinesi che ricevono la Stella al merito del lavoro

A Torino e provincia, ci sono dipendenti che hanno lavorato più di 25 anni presso le stesse aziende, ricevendo la Stella al merito del lavoro. Tra questi, alcuni hanno raggiunto anche i 46 anni di servizio, come nel caso di un impiegato presso un'azienda aerospaziale locale. Questi riconoscimenti vengono assegnati a chi ha dedicato una parte significativa della propria carriera a un unico datore di lavoro.

Sono i 'fedelissimi' delle aziende di Torino e provincia dove hanno lavorato per più di 25 anni. Alcuni sono arrivati addirittura a 46 anni di servizio, come Francesco Ottembrini alla Leonardo di Torino. Tutti, a detta dei loro titolari che li hanno candidati a ricevere questo riconoscimento.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Le star del pianeta lavoro. In cinque ricevono la stella al merito e diventano ’Maestri’Sono 5 i lavoratori della nostra provincia che il 1° maggio, in occasione della cerimonia che si terrà alla Mole Vanvitelliana ad Ancona, riceveranno... Stella al merito del lavoro. Brillano tre nuovi maestriCi sono anche tre cesenati tra gli undici cittadini della Provincia di Forlì-Cesena che il primo maggio a Bologna verranno decorati con la ‘stella al... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Avis Toscana, donatori sempre più anziani. Solo uno su dieci ha meno di 25 anni; Nelle chele del Granchio 25 anni dopo; Il Fuorisalone 2026 in zona Tortona è un’ode alla tecnologia ragionata; Malaria, in 25 anni evitati 2,3 miliardi di casi e 14 milioni di morti. ''Innamorato di una persona più grande? E’ capitato'': Pasquale la Rocca confessa la fidanzata con 25 anni più di lui''Innamorato di una persona più grande? E’ capitato'': Pasquale la Rocca confessa la fidanzata con 25 anni più di lui ... gossip.it Pasquale La Rocca e la fidanzata più grande di ben 25 anni (ma non è Barbara D’Urso): la rivelazioneDalla pista da ballo alla vita privata: Pasquale La Rocca rompe il silenzio e racconta una storia d’amore inaspettata. donnapop.it Freepressonline. . Un goal che vale più di una vittoria Al Massimino la generosità scende in campo per Niscemi, colpita dalla frana. La XVIII edizione di “Un goal per la solidarietà”, organizzata dal patron Luca Napoli, ha unito sport e impegno sociale. A vin - facebook.com facebook Attacco via Signal. Più di 300 tra politici e decision makers tedeschi colpiti. La pista russa. Di Lorenzo Monfregola x.com