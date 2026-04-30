Una sera da Miranda per la prima bolognese de ‘Il diavolo veste Prada 2’ tra dress code e accessori cult

Bologna, 30 aprile 2026 – Se “Il diavolo veste Prada 2” non sarà il film del 2026 da mettere nella propria cinquina (anche decina), rimane certamente un fenomeno di costume importante. Capace di muovere il pubblico alla visione, ma anche al gioco del dress code, che è un concetto caduto un po’ nell’oblio da quando le sneakers sono diventate scarpa del giorno. E così ieri sera, al Pop Up Medica, è andata in scena una di quelle serate che sanno di partecipazione attiva, richiamando soprattutto spettatrici, che attorno al look hanno voluto lavorare di buona lena. Ma del resto ormai lo sappiamo, il circuito Pop Up è maestro nel creare eventi legati alle anteprime o alle prime, e c’è da dire poi che il parterre era pieno di ragazze e ragazzi che ci tengono come un tempo ci si teneva ad andare in discoteca.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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IL DIAVOLO VESTE PRADA 2 | Trailer finale | IT

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