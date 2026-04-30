In vista di un nuovo inizio, si punta a una ricostruzione completa per tornare a competere in coppa. I precedenti della squadra indicano la strada da seguire, mentre la priorità resta ripartire senza scorciatoie. La volontà di recuperare posizioni in campionato e riaffermarsi a livello internazionale è evidente, considerando anche il periodo di assenza dall’Europa, che viene visto come un episodio temporaneo.

La parola d’ordine è una sola: ripartire. Senza scorciatoie ma con l’urgenza di chi sa che un anno fuori dall’Europa, a Firenze, può essere tollerato solo come incidente di percorso. La Fiorentina si affaccia alla prossima stagione con una missione chiara e tutt’altro che banale: riconquistare subito un posto nelle coppe, cancellando in fretta un’annata "sabbatica" che ha lasciato più delusioni che certezze. Non sarà un’impresa che dipenderà esclusivamente dal rendimento dei viola, sia chiaro: la corsa europea, come dimostra il campionato in corso, è spesso condizionata anche dai passi falsi delle big. È successo proprio alla Fiorentina, ma anche al Bologna, alla Lazio - almeno finora - e forse all’Atalanta.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Una ricostruzione radicale. Per puntare alle coppe . E i precedenti aiutano

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