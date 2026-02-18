Bruges-Atletico | il Cholo fa all-in e mira alle coppe in Belgio è una sfida da non sbagliare

Il tecnico dell'Atletico Madrid, Diego Simeone, ha deciso di puntare tutto sulle coppe e ha scelto di schierare la sua squadra con una strategia offensiva a Bruges, in Belgio. La partita rappresenta un’occasione importante per rafforzare il cammino europeo e mantenere alta la concentrazione. Julian Alvarez si conferma un elemento decisivo in questa Champions League, con quattro gol e due assist in sette presenze, dimostrando di essere in grande forma.

Champions League: il 18 febbraio TV8 trasmetterà in chiaro Club Bruges-Atletico Madrid. Brugge - Atletico Madrid vi aspetta live su Tv8 mercoledì dalle 20:20