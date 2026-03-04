Dopo la pausa olimpica quotidiana, torna l’appuntamento serale con Salotto Bianco, il programma settimanale dedicato agli sport olimpici invernali. La decima puntata si intitola

Dopo la striscia olimpica quotidiana, torna l’appuntamento serale con Salotto Bianco, l’approfondimento settimanale dedicato agli sport olimpici invernali sul canale YouTube di OA Sport. Protagonisti della puntata i recenti trionfi azzurri con focus su Sofia Goggia, Maurizio Bormolini e la coppia Andrea Vötter Marion Oberhofer. Spazio anche alle scelte di Federica Brignone e all’analisi delle gare in programma nei prossimi giorni, alcune influenzate dalla situazione geopolitica in Medio Oriente. Dario Puppo e Massimiliano Ambesi vi aspettano per analizzare risultati, prospettive e scenari verso il finale di stagione di Coppa del Mondo.??... 🔗 Leggi su Oasport.it

Salotto Bianco puntata 10: La corsa alle Coppe

Salotto Bianco puntata 10: La corsa alle Coppe