Una nuova stazione meteo si aggiunge alle strumentazioni dell’Osservatorio Alberoni
Recentemente, la Società Meteorologica Italiana ha installato una nuova stazione meteorologica automatica Davis presso l’Osservatorio Alberoni. La gestione tecnico-scientifica dell’Osservatorio, affidata in convenzione, è affidata al presidente della società, noto climatologo. La stazione si aggiunge alle attuali strumentazioni dell’osservatorio, che si occupa di monitorare le condizioni meteorologiche della zona. L’installazione è avvenuta nei giorni scorsi, senza ulteriori dettagli sulla data esatta.
Nei giorni scorsi la Società Meteorologica Italiana, presieduta dal noto climatologo Luca Mercalli, alla quale è affidata, in convenzione con Opera Pia Alberoni, la gestione tecnico-scientifica dell’Osservatorio meteo alberoniano, ha installato una nuova stazione meteorologica automatica Davis in.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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