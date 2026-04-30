Una nuova stazione meteo si aggiunge alle strumentazioni dell’Osservatorio Alberoni

Recentemente, la Società Meteorologica Italiana ha installato una nuova stazione meteorologica automatica Davis presso l’Osservatorio Alberoni. La gestione tecnico-scientifica dell’Osservatorio, affidata in convenzione, è affidata al presidente della società, noto climatologo. La stazione si aggiunge alle attuali strumentazioni dell’osservatorio, che si occupa di monitorare le condizioni meteorologiche della zona. L’installazione è avvenuta nei giorni scorsi, senza ulteriori dettagli sulla data esatta.