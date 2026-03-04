giorgia si aggiunge una nuova data al tour estivo

Una nuova data si aggiunge al tour estivo di Giorgia. La cantante si esibirà il 10 luglio all’Arena del Mare 42° 15° di Termoli, portando avanti il suo calendario di concerti durante la stagione estiva. La tappa si inserisce tra le altre già annunciate e confermate nel suo tour.

ROMA – Si aggiunge una nuova tappa al tour estivo di Giorgia: il 10 luglio all’Arena del Mare 42° 15° di Termoli. Sarà la data zero. Biglietti già disponibili. Dopo il tutto esaurito nel 2025, riparte tra 10 giorni il suo atteso tour nei palasport, 9 date di cui 8 già sold out. Per preparare i fan al ritorno live, a sorpresa è uscita ieri un’inedita Live Version del video di “Corpi Celesti”. Queste le date di “G – Palasport”: 13 MARZO 2026 TORINO – Inalpi Arena 16 MARZO 2026 ROMA – Palazzo dello Sport SOLD OUT 18 MARZO 2026 BARI – Palaflorio SOLD OUT 19 MARZO 2026 BARI – Palaflorio SOLD OUT 21 MARZO 2026 BOLOGNA – Unipol Arena SOLD OUT. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

