Fondi lite tra giovanissimi finisce nel sangue | minorenne accoltellato

Fondi, 23 marzo 2026 – Ancora un episodio di violenza tra giovanissimi nel Lazio. Sabato sera a Fondi un ragazzo minorenne è stato accoltellato da un sedicenne al termine di una lite, in circostanze che hanno immediatamente acceso l’attenzione istituzionale sul disagio giovanile e sulla sicurezza. Sul caso è intervenuta con fermezza la Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Lazio, Monica Sansoni, che ha richiamato la necessità di affrontare il fenomeno senza limitarsi a riflessioni generiche. “Siamo di fronte a un fatto estremamente grave – dichiara la Garante regionale – che non può essere liquidato con l’ennesima riflessione astratta. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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