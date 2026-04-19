Ascoli la lite in un appartamento finisce nel sangue | 35enne muore accoltellato Fermato un uomo

A Ascoli, una discussione in un appartamento si è trasformata in un episodio di violenza, con un uomo di 35 anni colpito con un'arma da taglio. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato all'arresto di un uomo sospettato di aver causato l'accoltellamento. La vittima, colpita gravemente, è deceduta a causa delle ferite riportate. La vicenda è sotto indagine per chiarire i dettagli dell'accaduto.

ASCOLI - Una lite degenerata in violenza ha portato all’accoltellamento di un uomo di 35 anni che è morto per le gravi ferite riportate. Il fatto è avvenuto poco dopo le 19 in un appartamento di via Pergolesi ad Ascoli, nella zona di Porta Cappuccina. Ancora da chiarire i motivi all’origine dello scontro. I soccorsi e il trasferimento in ospedale Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118. Il ferito è stato soccorso e trasportato inizialmente all’ospedale Mazzoni di Ascoli, ma a causa del peggioramento delle sue condizioni si è reso necessario il trasferimento all’ospedale regionale di Torrette dove è morto qualche ora dopo l'accoltellamento.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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