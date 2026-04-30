Una goccia nel giardino per scattare fotografie

A Quattro Strade, nel comune di Bientina, è stata allestita un’installazione a forma di goccia che ha attirato l’attenzione di passanti e fotografi. La struttura combina elementi visivi legati alla natura e all’arte, coinvolgendo anche i social media. L’obiettivo dichiarato è sensibilizzare sulla tutela ambientale attraverso un’opera che invita alla riflessione e alla condivisione di immagini.

BIENTINA Un’installazione a forma di goccia a Quattro Strade unisce creatività, social e tutela ambientale. Trasformare un semplice scatto fotografico in un gesto di riflessione collettiva e promozione di buone pratiche ambientali. È questo l’obiettivo del nuovo PhotoPoint "L’Acqua – Fonte di Vita", inaugurato nei giorni scorsi presso il parco di via Lapo Gianni, nella frazione di Quattro Strade. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Comune di Bientina, il gestore idrico Acque SpA e il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord. Al centro del progetto, un’installazione a forma di goccia, un elemento che si propone non solo come arredo urbano, ma come simbolo del legame profondo tra territorio e risorse naturali.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Una goccia nel giardino per scattare fotografie IL GIARDINO DORMIENTE _ Storie Per Dormire Notizie correlate Leggi anche: Furla Goccia S: la borsa a goccia in pelle martellata Uganda, violenze e speranza: mercoledì 22 arriva in città il docufilm “Goccia dopo goccia”Trento si prepara ad accogliere un racconto fatto di ferite, diritti negati e possibilità di riscatto. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Il Papa nella prigione di Bata tra i detenuti sotto la pioggia: Dio non vi abbandonerà mai; Se sul menù vedi gli animali, mangiare carne sarà più difficile; QuintEssenza trasforma Savigliano in un giardino di profumi, laboratori e storie; Scarti di caffè in giardino: attenzione alle formiche. Una goccia nel giardino per scattare fotografieBIENTINA Un’installazione a forma di goccia a Quattro Strade unisce creatività, social e tutela ambientale. Trasformare un semplice scatto fotografico in un gesto di riflessione collettiva e promozion ... lanazione.it Goccia fredda? Come proteggere le piante e i fiori appena sbocciati dal gelo improvviso di staseraDopo alcuni giorni dal sapore quasi primaverile, il tempo cambia bruscamente sull’Italia con l’arrivo di una goccia fredda, una configurazione atmosferica capace di riportare temperature più basse e ... greenme.it Stamattina si è svolta la premiazione del Concorso "Flexa la goccia", dell'Acquedotto Pugliese, al Teatro Kursaal Santa Lucia di Bari. La 2C della scuola secondaria di primo grado dell'I.C.Chiarelli é stata scelta, con altre 6 classi finaliste, provenienti da diversi - facebook.com facebook