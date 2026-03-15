Furla Goccia S | la borsa a goccia in pelle martellata

Furla ha presentato la borsa Goccia S, realizzata in pelle martellata a forma di goccia. La nuova creazione si distingue per il design minimalista e le finiture eleganti. La borsa è disponibile in diverse tonalità e si caratterizza per le linee pulite e la lavorazione dettagliata. La presentazione ufficiale è stata annunciata attraverso comunicati e materiali promozionali dell’azienda.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. L’artigianato Furla nella pelle martellata: texture e finiture. La borsa a spalla ‘Furla Goccia S’ si distingue immediatamente per la scelta del materiale principale, una pelle lavorata con la tecnica del martellato. Questa lavorazione non è semplicemente estetica; rappresenta un approccio artigianale che conferisce al pellame una superficie granulosa e irregolare, tipica della tradizione manifatturiera italiana di alta qualità. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Furla Goccia S: la borsa a goccia in pelle martellata Articoli correlati "Goccia dopo goccia": Piacenza celebra la Giornata per la paceSabato 7 febbraio 2026, a Piacenza, si terrà la Giornata per la Pace dal titolo "Goccia dopo goccia - Un oceano di pace". Una Goccia di sorriso. La missione in SenegalParte da Spezia un importante progetto di solidarietà nel cuore dell’Africa, realizzato grazie all’impegno in prima persona di una squadra di...