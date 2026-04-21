Uganda violenze e speranza | mercoledì 22 arriva in città il docufilm Goccia dopo goccia

Mercoledì 22, la città si prepara ad accogliere il docufilm “Goccia dopo goccia”, un racconto che affronta le violenze e le sfide vissute in Uganda. Il film mostra immagini di ferite aperte e di persone che lottano per ottenere i propri diritti, ma anche di speranze di riscatto. La proiezione si inserisce in un contesto di attenzione verso le storie di difficoltà e di resilienza.

Trento si prepara ad accogliere un racconto fatto di ferite, diritti negati e possibilità di riscatto. Mercoledì 22 aprile, alle ore 17, il docufilm “Goccia dopo goccia” farà tappa nel capoluogo trentino, portando sullo schermo le storie di persone con disabilità in Uganda, tra discriminazioni e.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate "Goccia dopo goccia": Piacenza celebra la Giornata per la paceSabato 7 febbraio 2026, a Piacenza, si terrà la Giornata per la Pace dal titolo "Goccia dopo goccia - Un oceano di pace". Leggi anche: Furla Goccia S: la borsa a goccia in pelle martellata