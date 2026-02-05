I 10 eventi da non perdere nel weekend di Arte Fiera e Art City

Il fine settimana a Bologna si preannuncia intenso con eventi di richiamo. Arte Fiera apre i suoi padiglioni 25 e 26, trasformandoli in un grande mosaico di circa 200 opere. Accanto a questo, arriva anche Art City e la sua notte bianca, che porta l’arte nelle strade e nei cortili della città. Un weekend da non perdere per chi vuole immergersi nel mondo dell’arte contemporanea.

Eccoci finalmente al fine settimana più movimentato dell'inverno: con Arte Fiera, che trasforma i padiglioni 25 e 26 della fiera di Bologna in una grande galleria d'arte composta da circa 200 tasselli, arrivano anche Art City e Art City White Night, la notte bianca dell'arte.

