Cinque idee su dove andare nel weekend in Toscana | ecco gli eventi da non perdere

In Toscana, il fine settimana di primavera porta numerosi eventi e iniziative che attirano visitatori e residenti. Il meteo prevede giornate soleggiate fino a domenica, con un peggioramento previsto per lunedì. Sono diverse le destinazioni e gli eventi che si svolgono in questa regione, offrendo opportunità di svago e scoperta in diverse località. La regione si prepara ad accogliere turisti e appassionati di cultura, natura e tradizioni locali.

Firenze, 11 aprile 2026 – Eventi per tutti i gusti in questo weekend di primavera in Toscana. Complice il bel tempo: il meteo “reggerà” per tutta la giornata di domenica, poi lunedì ci sarà un breve peggioramento. Dunque spazio a tante attività all’aria aperta. Ma ci sono anche mostre, sagre e mercatini vari. Ecco dove andare. Il Rally della Valdorcia. Sabato 11 e domenica 12 aprile nelle terre della Valdorcia arriva il grande spettacolo del Rally della Val d’Orcia e del Rally Storico. Novantatré equipaggi pronti a sfidarsi tra le suggestive strade della provincia di Siena, nei Comuni di San Casciano dei Bagni, Radicofani, Sarteano e Cetona, per un doppio appuntamento valido per il Campionato Italiano Rally Terra e il Campionato Italiano Rally Terra Storico.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cinque idee su dove andare nel weekend in Toscana: ecco gli eventi da non perdere Dieci sagre in Toscana che sanno di primavera: ecco dove andare nel weekendFirenze, 25 febbraio 2026 – Con l’arrivo del bel tempo e di giornate più miti, torna uno degli appuntamenti preferiti dei weekend: le sagre. Carnevale in Toscana 2026, i cinque eventi da non perdereDa Viareggio a Foiano della Chiana, la Toscana celebra il periodo tra carri allegorici, satira, tradizione e feste nei borghi storici TOSCANA –...