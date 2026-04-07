Un viaggio culinario tra gusto e tradizione | in Appennino si va alla riscoperta dei segreti della pagnotta

Sabato 11 aprile si terrà a Mercato Saraceno un evento organizzato dalla Dmc I Percorsi del Savio dedicato alla tradizione culinaria locale. L’iniziativa offrirà l’opportunità di conoscere da vicino uno dei dolci pasquali più apprezzati della zona, diffuso tra le comunità della Romagna contadina e della Valle del Savio. La giornata si concentrerà sulla riscoperta delle tecniche e delle ricette legate alla preparazione di questa specialità.

Sabato 11 aprile è in programma un’iniziativa inedita promossa dalla Dmc I Percorsi del Savio. A Mercato Saraceno sarà possibile andare alla scoperta di uno dei dolci più prelibati della tradizione pasquale, diffuso nella Romagna contadina e in particolare nella Valle del Savio: la pagnotta. L’esperienza prevede una visita guidata al forno Balzani, storico punto di riferimento del paese e custode delle tradizioni più autentiche. I partecipanti avranno l’opportunità di conoscere da vicino la storia di questo dolce e assistere dal vivo alle diverse fasi della sua lavorazione, ancora oggi realizzata secondo metodi rigorosamente artigianali. Il ritrovo è al forno Balzani di Mercato Saraceno, in piazza Mazzini 11, alle ore 16. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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