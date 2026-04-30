Un progetto che divide Il viceministro rassicura | Non togliamo autonomia

Un progetto in fase di discussione sta suscitando reazioni contrastanti tra le parti coinvolte. Il viceministro ha dichiarato che l’autonomia non sarà tolta e ha spiegato che tutte le valutazioni verranno fatte sul testo finale. Ha inoltre aggiunto che sarà necessario trovare un equilibrio tra il coordinamento a livello nazionale e i rapporti con le 16 Autorità di Sistema Portuale sul territorio.

"Ogni valutazione è rimandata al testo definitivo, credo che vadano trovati dei punti di equilibrio tra due aspetti prioritari quali il coordinamento con una visione nazionale delle attività, e l’importante tema dei rapporti sviluppati sul territorio dalle 16 Adsp". Bruno Pisano, presidente dell’Authority che riunisce i porti della Spezia e Marina di Carrara, attende l’esito del dibattito parlamentare ma, allo stesso tempo, individua alcuni punti chiave che si augura vengano presi in considerazione nella discussione alle Camere. Per Pisano "in linea di principio una legge di riforma che parte con l’idea di armonizzare e coordinare l’intera portualità non può che essere vista in maniera positiva".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un progetto che divide. Il viceministro rassicura: "Non togliamo autonomia" Notizie correlate Il "Progetto Autonomia" che insegna ai ragazzi a esplorare il mondoDal 2014, a Castel Volturno ospita un’iniziativa che sta cambiando il modo in cui i giovanissimi vivono il territorio e il viaggio: un progetto che... Disturbo dello spettro autistico: a Foggia nasce 'Aquile', il progetto che promuove l'autonomia e l'inclusionePresentato a Foggia il progetto della Asl Foggia per potenziare autonomia, qualità della vita, inclusione e inserimento lavorativo È stato presentato... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Un progetto che divide. Il viceministro rassicura: Non togliamo autonomia; In Sardegna, una chiesa di basalto scolpisce il paesaggio della Marmilla; Padula vuole portare Michele Specchiale al Quirinale; Viale, il masterplan divide: nuovo scontro. Un progetto che divide. Il viceministro rassicura: Non togliamo autonomiaRixi promette: Snellimento delle procedure per un sistema più efficiente. Pisano avverte: Serve equilibrio. Natale caustico: Danneggia la Liguria. lanazione.it Una diga tra due oceani per salvare il clima: l'idea estrema che divide gli scienziatiUn ambizioso piano di costruire una diga nello Stretto di Bering divide la comunità scientifica: più rischi e dubbi che certezze per il clima globale. tech.everyeye.it L’ad conferma il suo progetto. Dalle assemblee ok ai bilanci di Credem e Unipol Leggi l'articolo #Unicredit - facebook.com facebook Roma, progetto di accoglienza domestica per migranti: quasi 400mila euro di affidamento e, dopo 3 mesi, appena 3 adesioni. La sinistra fa lezioni di solidarietà agli italiani, poi quando si tratta di aprire casa propria la propaganda si ferma davanti alla realtà. x.com