Disturbo dello spettro autistico | a Foggia nasce ' Aquile' il progetto che promuove l' autonomia e l' inclusione

Il progetto 'Aquile' nasce a Foggia per rispondere alle esigenze di ragazzi con disturbo dello spettro autistico. La causa è l'aumento di richieste di supporto e autonomia per questa fascia di età. Gli organizzatori hanno scelto una location pubblica per coinvolgere direttamente le famiglie e le scuole. Durante l'incontro, sono stati illustrati programmi e attività concrete per favorire l'inclusione. La prima fase partirà già nelle prossime settimane.

Presentato a Foggia il progetto della Asl Foggia per potenziare autonomia, qualità della vita, inclusione e inserimento lavorativo È stato presentato questa mattina, 24 febbraio 2026, nella Sala Rosa del Palazzetto dell’Arte, il progetto 'A.Q.U.I.L.E.', un nuovo percorso psicologico e psicoeducativo rivolto alle persone con disturbi dello spettro autistico. L’iniziativa punta su cinque parole chiave: Autonomia, Qualità della vita, Inclusione, Lavoro ed Energia, con l’obiettivo di costruire interventi strutturati, multidisciplinari e radicati nel territorio. ‘A.Q.U.I.L.E.’ è promosso dal Dipartimento di Salute Mentale e coinvolge la Neuropsichiatria dell’infanzia, dell’adolescenza e dell’età della transizione insieme alla Psicologia clinica. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Nasce Aquile, il progetto dedicato a soggetti con disturbo dello spettro autistico da 0 a 25 anniIl progetto Aquile nasce dalla volontà di offrire supporto a bambini e giovani con disturbo dello spettro autistico, dai 0 ai 25 anni. Leggi anche: Teatro e inclusione, torna il progetto "Sipario" destinato ad adolescenti e adulti con disturbo dello spettro autistico Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Cittadella S. Rocco, la Sensory Room per i bambini con disturbi dello spettro autistico; Nasce Aquile, il progetto dedicato a soggetti con disturbo dello spettro autistico da 0 a 25 anni - FoggiaToday; Distretto di Vignola, donati software alla Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza per favorire la comunicazione dei bambini con spettro autistico; Giornata mondiale della Sindrome di Asperger, quanti ne soffrono: i dati nel mondo. Disturbo dello spettro autistico: a Foggia nasce 'Aquile', il progetto che promuove l'autonomia e l'inclusionePresentato a Foggia il progetto della Asl Foggia per potenziare autonomia, qualità della vita, inclusione e inserimento lavorativo ... foggiatoday.it Nasce Aquile, il progetto dedicato a soggetti con disturbo dello spettro autistico da 0 a 25 anniPromosso dal dipartimento di Salute Mentale e coinvolge la Neuropsichiatria dell’infanzia, dell’Adolescenza e dell’età della transizione assieme alla Psicologia clinica, l'iniziativa nasce dalla co-pr ... foggiatoday.it A Palazzo dei Normanni un confronto dedicato al Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività e ai disturbi dello spettro autistico, letti in una prospettiva di percorso di vita, dalla nascita al "Dopo di Noi" - facebook.com facebook