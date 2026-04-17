Il Progetto Autonomia che insegna ai ragazzi a esplorare il mondo

Dal 2014, a Castel Volturno si svolge un progetto dedicato ai giovani che consente loro di esplorare il territorio e viaggiare in autonomia. L’iniziativa coinvolge studenti delle scuole medie e prevede escursioni organizzate senza accompagnatori. Durante le uscite, i ragazzi imparano a muoversi e a conoscere il proprio ambiente in modo indipendente, promuovendo un’esperienza di crescita e responsabilità.

Dal 2014, a Castel Volturno ospita un’iniziativa che sta cambiando il modo in cui i giovanissimi vivono il territorio e il viaggio: un progetto che permette agli studenti delle medie (e non solo) di partecipare a escursioni in totale autonomia. Tutto è iniziato quasi per scommessa, quando il.🔗 Leggi su Casertanews.it 2388-IT Mara & Luca, SPIN ANIMA - Ipnosi Esoterica Lucio Carsi Notizie correlate Dalle mani dei ragazzi autistici ai banchi del supermercato: in provincia di Bari il progetto che unisce lavoro, autonomia e inclusioneIl progetto promosso da Maiora porta nei punti vendita Interspar di Triggiano e Locorotondo i peperoni cruschi lavorati da ragazzi autistici in... Longo Borghini per il tris al Trofeo Binda, la classica che insegna l'educazione stradale ai ragazziÈ stata la classica che, quando il movimento rosa era ancora agli albori, ha sempre tenuto viva la passione in Italia per il ciclismo femminile. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Zona Livornese, inaugurati i due appartamenti PNRR del progetto Apeiron per l’autonomia delle persone con disabilità; Verso Casa: un progetto per accompagnare i giovani lavoratori verso l’autonomia abitativa; Castel Volturno, il Progetto Autonomia che insegna ai ragazzi ad esplorare il mondo; Costituzione long list di Esperti per l’attuazione delle iniziative progettuali Progetto 423- Enti locali e Comunità per l’Autonomia – Città di Palermo. Castel Volturno, il Progetto Autonomia che insegna ai ragazzi ad esplorare il mondoCastel Volturno (Caserta) - Viaggiare, orientarsi e scoprire il territorio in piena autonomia: è questa la sfida educativa lanciata dal Progetto Autonomia, ... pupia.tv Autonomia, inclusione, futuro: a Villarbasse nasce “Casa di…” Un esempio concreto di innovazione sociale in Piemonte A Villarbasse, il progetto “Casa di…” rappresenta un modello di vita indipendente che valorizza le capacità e promuove l’autonomia d - facebook.com facebook