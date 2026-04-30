Un Primo Maggio fuori copione | Pierpaolo Spollon anticipa cosa accadrà | L’intervista

Pierpaolo Spollon ha parlato con 361 Magazine riguardo al suo ruolo di co-conduttore al Concerto del Primo Maggio a Roma. Ha anticipato alcuni dettagli sulla manifestazione, condividendo aspetti legati alla sua partecipazione e alle aspettative per l’evento. L’attore ha anche spiegato come si sta preparando per questa esperienza, senza entrare in dettagli sui contenuti specifici o sugli altri protagonisti coinvolti.

Pierpaolo Spollon a 361 Magazine racconta come sarà il suo Concerto del Primo Maggio a Roma in qualità di co-conduttore. Pierpaolo Spollon sarà accanto a BigMama e Arisa per la conduzione del Concerto del Primo Maggio a Roma. L’attore promette qualcosa di diverso dal solito: meno cerimoniale, più umano, più sorprendente. Spollon arriva da un percorso atipico. Non è il classico conduttore televisivo “costruito”, ma un attore che si è fatto conoscere grazie a serie amatissime come Doc – Nelle tue mani e Che Dio ci aiuti. La sua cifra è sempre stata quella di un’ironia intelligente, mai gridata, capace di smontare le situazioni senza distruggerle.🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Un Primo Maggio fuori copione: Pierpaolo Spollon anticipa cosa accadrà | L’intervista Notizie correlate Primo maggio: Arisa e Pierpaolo Spollon alla guida del ConcertoneArisa e Pierpaolo Spollon condurranno il Concertone del Primo maggio: annunciato il cast con il ritorno di BigMama. Concerto Primo Maggio, sul palco a presentare Pierpaolo Spollon, Arisa e Big MamaPrimo Maggio a Roma con il Concertone che torna a far suonare Piazza San Giovanni. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Primo Maggio al Parco delle Cave di Marco Vito, arriva Into the park 2026; Cosa fare il 1 maggio a Roma: tutti gli eventi da non perdere in città; Cosa fare il Primo Maggio: le idee all'ultimo minuto tra gite, eventi e festival; Cosa fare a Bologna per il ponte del 1 Maggio 2026. Primo maggio in Toscana: idee per un weekend tra relax, arte e saporiLa Toscana si conferma destinazione ideale per il Ponte del Primo Maggio 2026: ecco una guida utile, dai cammini ai musei a cielo aperto. intoscana.it Primo maggio nei borghi: cinque mete lontane dal caos dove il tempo sembra essersi fermatoPonte del Primo Maggio tra i borghi italiani meno affollati: cinque destinazioni da nord a sud, con storia, paesaggi e qualche sorpresa. greenme.it Ecco i ’ per questo weekend nel Monregalese ` ( ) Per tutta la giornata “Fiera del Primo Maggio” Bancarelle, street food e intrattenimento tra le vie del paese , Piazz - facebook.com facebook Primo maggio, Internazionali di tennis e grandi eventi: niente riposi per i tassisti di Roma ift.tt/X5ZzUMO x.com