Taglio di 100 milioni | il blocco del MEF mette in crisi i porti adriatici

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha deciso di sospendere 101,2 milioni di euro destinati all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale. La misura riguarda un blocco di fondi che interessa direttamente i porti della regione, creando una difficoltà finanziaria per le attività portuali. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda un importo considerevole che avrebbe dovuto essere utilizzato per investimenti e gestione delle infrastrutture.

? Cosa sapere Il Mef sospende 101,2 milioni di euro all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.. Il blocco dei fondi ferma i lavori di dragaggio ad Ancona, Pesaro e San Benedetto.. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha sospeso 101,2 milioni di euro destinati all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, bloccando i fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che colpiscono direttamente il banchinamento del Molo Clementino ad Ancona. La manovra contabile decisa dal Mef mette in crisi la pianificazione degli scali marchigiani. Il Partito Democratico locale ha lanciato un allarme per la gravità della decisione, sottolineando come il taglio possa compromettere opere fondamentali non solo per il capoluogo anconetano, ma per l’intera rete portuale della regione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Taglio di 100 milioni: il blocco del MEF mette in crisi i porti adriatici Notizie correlate Finanziamenti bloccati dal Mef all'Adsp, l'attacco del Pd: “Grave il taglio di 100 milioni, preoccupante il limbo del commissariamento: fate presto”ANCONA – Continua a far discutere la decisione della temporanea sospensione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze di 101,2 milioni di... Leggi anche: Molo Clementino, banchine e vasche di colmata: addio fondi, il Mef taglia 100 milioni all?Autorità portuale nelle Marche Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Il Governo taglia 21 milioni di euro per i trasporti di Roma: torna il rischio del Bit a due euro; Il Mef taglia oltre 100 milioni di euro all’Adsp di Ancona; Stop dei Tir contro il caro diesel: Prorogare il taglio delle accise. Per il petrolio l'incognita dei mercati; Il Gruppo Volkswagen riduce la capacità produttiva. taglio di 1 milione di auto in Cina. Taglio di 90 milioni delle risorse, ma 100 milioni di tax credit per film stranieri girati in Italia, la lettera di 200 artisti contro il governoNel giorno in cui Cinecittà festeggia il ritorno all’utile e rilancia il proprio ruolo nel panorama internazionale, il cinema italiano si ritrova ancora una volta diviso e in polemica con il Governo ... ilfattoquotidiano.it Bozza legge di stabilità. Per la sanità taglio di 2,65 miliardi in tre anni: 500 milioni nel 2014Lo prevede la bozza del ddl stabilità ancora in lavorazione. Il taglio si articola così: 500 milioni nel 2014, 1.040 milioni nel 2015 e 1.100 milioni nel 2016. Abbassati tetti farmaceutica (sia ... quotidianosanita.it A due mesi dallo scoppio della guerra nel Golfo, il prezzo del diesel alla pompa è salito da un valore medio di 1,676 a 2,005 euro al litro, con un aumento di quasi il 20%. Lo evidenzia l'Ufficio studi della Cgia di Mestre, sottolineando che, nonostante il taglio - facebook.com facebook