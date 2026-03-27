In sede di Consiglio regionale è stato approvato all’unanimità un ordine del giorno riguardante il Villaggio dei Ragazzi. L’atto mira a garantire la continuità dei servizi sociali, assistenziali e formativi offerti dall’ente, oltre a tutelare i lavoratori impegnati nelle sue attività. Attualmente si lavora per individuare le risorse finanziarie necessarie a sostenere queste finalità.

Tempo di lettura: 2 minuti “Con l’approvazione unanime, in Consiglio regionale, dell’ordine del giorno sul Villaggio dei Ragazzi tracciamo una direzione chiara: salvaguardare la missione dell’ente che offre servizi sociali, assistenziali e formativi e tutelare i lavoratori. È stato un impegno portato avanti con serietà, senza sterili polemiche o contrapposizioni, guardando esclusivamente al valore assoluto di un’istituzione che sostiene il bisogno educativo di oltre 400 ragazzi”. Ha dichiarato il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Raffaele Aveta, firmatario di uno dei due ordini del giorno presentati in Consiglio, successivamente unificati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Aveta (M5S): “Villaggio dei Ragazzi, approvato nostro ordine del giorno: ora lavoriamo per aumentare le risorse”

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