Un nuovo simbolo di rinascita per Arghillà | inaugurato impianto sportivo a Modenelle

È stato inaugurato un nuovo impianto sportivo a Modenelle di Arghillà, pensato per offrire spazi polivalenti alla comunità locale. L'impianto prende il nome di Dodò Berlingeri, un giovane che è deceduto prematuramente. La cerimonia di apertura ha visto la partecipazione di rappresentanti locali e cittadini, che hanno assistito alla presentazione delle strutture. L'evento segna un momento di riconoscimento e di speranza per il quartiere.

Un nuovo impianto sportivo polivalente a Modenelle di Arghillà, al servizio di tutta la comunità e intitolato a Dodò Berlingeri, un giovane prematuramente scomparso. Si tratta di un ulteriore intervento di riqualificazione del Progetto Fata comunità, finanziato dalla chiesa Valdese, coordinato.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate E’ stato inaugurato il nuovo impianto sportivo polivalenteE’ stato inaugurato il nuovo impianto sportivo polivalente, realizzato in prossimità del centro storico di Monteleone di Fermo. Impianto sportivo Maccanelli, inaugurato il nuovo campo da calcio a 11 in erba sinteticaErano presenti Tommaso Foti, Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e Marco Bosi, Assessore allo Sport del Comune di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Reggio, il nuovo campetto di Arghillà inaugurato nel nome di Dodò; Nuova vita all'impianto sportivo di Modenelle ad Arghillà: un altro benefico tocco di Fata Comunità · ilreggino.it; L'appello di Alessandro ai candidati: Qualcuno è disposto a impegnarsi per darmi una casa idonea?; partita di Arghillà per costruire comunità Archivi - Radio Touring 104. Impianto sportivo Modenelle, Battaglia: simbolo di rinascita per ArghillàUn nuovo impianto sportivo polivalente a Modenelle di Arghillà, al servizio di tutta la comunità e intitolato a Dodò Berlingeri, un giovane prematuramente scomparso. Si tratta di un ulteriore interven ... strettoweb.com Reggio, il nuovo campetto di Arghillà inaugurato nel nome di DodòIl taglio del nastro dell’impianto realizzato grazie al contributo dell’otto per mille della Chiesa Valdese. Ieri l’iniziativa che consegna al territorio una struttura di socialità nell’ambito del pro ... reggio.gazzettadelsud.it Impianto sportivo Modenelle, Battaglia: "simbolo di rinascita per Arghillà" - facebook.com facebook