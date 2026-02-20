La raccolta differenziata torna nei cortili e via i bidoni dalle strade del centro

La ripresa della raccolta differenziata nei cortili e l'eliminazione dei bidoni dalle strade centrali sono dovuti a problemi emersi durante i primi mesi di avvio. Per migliorare il servizio, le autorità hanno deciso di coinvolgere direttamente i residenti, distribuendo nuove istruzioni e strumenti per facilitare la differenziazione. Questa scelta mira a rendere più efficiente la gestione dei rifiuti e a ridurre il caos nelle aree più trafficate del centro storico.

Altre misure in programma: bidoncini più piccoli (20 litri al posto di 40) per anziani soli in difficoltà e squadre di "Pronto intervento città pulita" su segnalazione dei cittadini Il percorso della raccolta puntuale continua con un obiettivo molto concreto: correggere quello che nella fase di avvio ha creato difficoltà e rendere il servizio più semplice e più chiaro per tutti. Entro marzo il ritorno della raccolta differenziata nei cortili del centro storico, confermato il "Pronto intervento città pulita" e le vuotature aggiuntive per gennaio. «Stiamo ascoltando i cittadini e stiamo cercando di correggere il più possibile ciò che non funziona e che può essere migliorato», sottolinea la il sindaco Katia Tarasconi.