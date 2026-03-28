Visite al Centro comunale di raccolta differenziata a Poggiofranco | coinvolti 400 studenti di Bari

Il Centro comunale di raccolta differenziata situato in via Martin Luther King a Poggiofranco ha avviato un programma di visite guidate rivolto a circa 400 studenti provenienti da diverse scuole di Bari. La struttura sarà accessibile alle classi per consentire loro di osservare le attività di smistamento e gestione dei rifiuti differenziati. L’iniziativa si svolgerà nei prossimi mesi, secondo un calendario stabilito dalle autorità locali.

Il progetto, a cura di Comune e Amiu, nasce con l’obiettivo di sensibilizzare le giovani generazioni sui temi della riciclo Il Centro Comunale di Raccolta differenziata di via Martin Luther King a Poggiofranco apre alle visite degli studenti. L'iniziativa di educazione ambientale, promossa dal Municipio 2, in collaborazione con Amiu Puglia, vedrà la partecipazione, nel corso del primo incontro in programma il 30 marzo alle 9 e che coinvolgerà gli studenti dell'Istituto Perotti, dell’assessora comunale al Clima Elda Perlino, della presidente del Municipio II Alessandra Lopez, della presidente e del direttore generale di Amiu, Antonella Lomoro e Antonello Antonicelli. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Visite al Centro comunale di raccolta differenziata a Poggiofranco: coinvolti 400 studenti di Bari Articoli correlati Visite didattiche per gli studenti al Ccr di Poggiofranco: "Sensibilizzare i più piccoli alla differenziata"Gli alunni delle scuole baresi potranno visitare il Centro comunale di raccolta differenziata dei rifiuti di Amiu Puglia in via Martin Luther King,... Iniziati i lavori al centro di raccolta comunale di BallabioSono partite oggi, giovedì 26 febbraio, le opere di mitigazione da caduta massi al Centro di raccolta comunale di Ballabio. Una raccolta di contenuti su Visite al Centro comunale di raccolta... Temi più discussi: Una delegazione del Comune di Bergamo ha fatto visita al polo per l’infanzia l’Aquilone; XXXVII Mostra Antiche Camelie della Lucchesia- Programma sabato 21 marzo; Fiori al centro, cittadini cercasi per realizzare aiuole ed eventi / Avvisi / Novità / Homepage; Dall'alto del Bastione / Notizie / Novità / Homepage. Praiano Salute si amplia: nuove visite specialistiche gratuite al Centro BluSi amplia il progetto Praiano Salute, l'iniziativa dedicata all'assistenza sanitaria gratuita sul territorio, che continua a crescere offrendo ai cittadini nuove opportunità di visite mediche specia ... ilvescovado.it Uffici comunali al centro culturaleSboccia la primavera a Melara, dove il sindaco Anna Marchesini - giunta a metà del secondo mandato - snocciola dati significativi per le opere pubbliche della municipalità altopolesana. A cominciare d ... polesine24.it Giornate FAI di Primavera, successo anche a Marsala: boom di visite all’Idroscalo #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook An #ACMilan delegation visite the young patients in the pediatric ward of the Del Ponte Hospital in Varese. Present were Matteo Gabbia and Loftus-Cheek, along with Sardo and Piermarini from Milan Futuro. x.com