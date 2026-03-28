A febbraio, i preservativi sono tornati al centro dell’attenzione dopo che, in tre giorni, nel Villaggio Olimpico, sono stati venduti tutti i 10.000 pezzi disponibili. Un farmacista ha commentato che molti giovani ancora si vergognano a comprarli, preferendo spendere quei soldi per un drink in più. La questione riguarda l’uso di contraccettivi tra i ragazzi e le abitudini legate alla sessualità.

Bologna, 28 marzo 2026 – Preservativi: sono tornati sotto i riflettori della cronaca a febbraio, ha fatto notizia che in tre giorni al Villaggio Olimpico sia andata esaurita la fornitura da 10mila pezzi. Ma i profilattici – lo strumento di prevenzione più efficace contro le Ist, le infezioni sessualmente trasmesse - sono ancora un tabù, anche tra i più giovani. Lo conferma Achille Gallina Toschi, presidente di FederFarma Emilia Romagna. Infezioni sessuali e uso del preservativo: come si comportano i ragazzi I profilattici in farmacia. Chiarisce: “ Li vendiamo più nei distributori esterni sempre aperti che in farmacia, e questo capita anche durante il giorno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Profilattici, il farmacista: “I ragazzi si vergognano ancora. E con quei soldi preferiscono uno spritz in più”

Articoli correlati

Profilattici, il farmacista: “I ragazzi si vergognano ancora. E preferiscono pagarsi uno spritz”Bologna, 28 marzo 2026 – Preservativi: sono tornati sotto i riflettori della cronaca a febbraio, ha fatto notizia che in tre giorni al Villaggio...

Perché i maschi si annoiano di più a scuola? Le femmine preferiscono leggere e fare scienze, loro vogliono muoversi e hanno bisogno di più attività fisica. Uno studioUna ricerca condotta dalla Norwegian University of Science and Technology ha analizzato le percezioni di benessere e sicurezza di 1.