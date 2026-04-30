Oggi è l’ultimo giorno di riprese di Un mondo percepito, lungometraggio scritto e diretto da Pierpaolo Marcelli che ha riportato Pesaro sotto i riflettori del cinema e per due settimane ha trasformato la città in un grande set a cielo aperto. Tra viale Trieste, piazza Lazzarini, il liceo Marconi e alcuni scorci catturati a Cartoceto sono terminare le riprese del film prodotto da Undicidue3, vincitore del bando regionale 2025 della Fondazione Marche Cultura – Marche Film Commission nell’ambito del programma europeo PR Fesr 2021-2027. Una scelta, quella di Pesaro, che il regista racconta anche con un legame personale: "Che bella Pesaro, città della musica e di tante librerie – ha commentato Marcelli –.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Un mondo percepito“ a Pesaro per una storia che è universale

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