Festa di San Giorgio Battaglia | Simbolo universale che rappresenta Reggio nel mondo

Da reggiotoday.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ogni anno, le celebrazioni dedicate a San Giorgio martire, patrono di Reggio Calabria, attirano molti partecipanti e animano le strade della città. Durante le festività, vengono organizzati eventi religiosi e culturali che coinvolgono cittadini e visitatori. La festa rappresenta un momento di unione per la comunità, che si riunisce per celebrare il suo patrono. Le attività si svolgono nel rispetto delle tradizioni locali, con momenti di preghiera e momenti di festa pubblica.

Le celebrazioni in onore di San Giorgio martire, patrono della città di Reggio Calabria, rappresentano ogni anno un momento di forte valore religioso, culturale e identitario per la comunità locale. Nella Chiesa di San Giorgio al Corso, alla presenza delle autorità civili e religiose, si rinnova.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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