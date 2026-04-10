Durante la Mostra del Cinema di Venezia 2025, è stato presentato un film che ha ricevuto una standing ovation di quasi 24 minuti. Si tratta di un’opera basata su una storia vera, che ha suscitato emozioni intense tra il pubblico presente. Il film, intitolato

C’è un film che alla Mostra del Cinema di Venezia 2025 ha ricevuto una standing ovation di quasi 24 minuti. Battendo il record non ufficiale detenuto da Il labirinto del fauno dal 2006. Si chiama La voce di Hind Rajab, è diretto dalla regista Kaouther Ben Hania, ha vinto il Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria ed è stato candidato per la Tunisia all’ Oscar 2026 per il Miglior film internazionale. Arriva questa sera su Sky Cinema con questi numeri straordinari alle spalle, e con qualcosa di ancora più raro: la capacità di lasciare il segno non come evento cinematografico, ma come esperienza umana. Perché al centro di questo film non c’è una storia inventata. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - "La voce di Hind Rajab" è un film necessario che ha smosso e commosso il mondo. Una storia vera che leva il fiato. Dove vederlo

La voce di Hind Rajab: lo schiaffo necessario di Kaouther Ben Hania che trasforma il dolore in cinema civileCi sono film che ti colpiscono e ti lacerano l’anima: è questo il caso de La voce di Hind Rajab, scritto e diretto dalla regista Kaouther Ben Hania.

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Stasera in prima tv c’è La voce di Hind Rajab: dalla storia vera all’Oscar sfiorato, vederlo è importanteGirato un anno fa. Vincitore morale del Festival di Venezia (arrivò secondo). Candidato all'Oscar. In 89 minuti ricostruisce meravigliosamente una vicenda accaduta a Gaza nel 2024. Purtroppo potrebbe ... msn.com

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