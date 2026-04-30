Un mini-taglio alle accise nel deserto dei conti
Il governo ha deciso di prorogare di due settimane il taglio delle accise sui carburanti, concentrandosi principalmente sulla riduzione dei costi del gasolio, che da febbraio è aumentato più della benzina. La misura, annunciata recentemente, mira a contenere le spese per i consumatori in un momento di crescente incertezza economica. La proroga più breve è stata approvata con l’obiettivo di limitare l’impatto sulle entrate statali.
Ultimi spiccioli Il Consiglio dei ministri vara un nuovo decreto carburanti ridotto a 15 giorni e mirato al gasolio. Patto di stabilità: Il nodo dello scostamento. Ets e bollette: stop da Bruxelles Una proroga più breve, almeno di due settimane, e mirata soprattutto a contenere i costi del gasolio, aumentato più della benzina da quando il 28 febbraio scorso è iniziata la guerra di Trump e Netanyahu contro l’Iran. E misure specifiche, attraverso la leva fiscale, per l’autotrasporto. Sarà questo l’orizzonte in cui si muoverà oggi il Consiglio dei ministri che, a ventiquattro ore dalla scadenza del taglio delle accise, varerà anche un nuovo decreto sui carburanti.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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