Il governo ha deciso di prorogare di due settimane il taglio delle accise sui carburanti, concentrandosi principalmente sulla riduzione dei costi del gasolio, che da febbraio è aumentato più della benzina. La misura, annunciata recentemente, mira a contenere le spese per i consumatori in un momento di crescente incertezza economica. La proroga più breve è stata approvata con l’obiettivo di limitare l’impatto sulle entrate statali.

Ultimi spiccioli Il Consiglio dei ministri vara un nuovo decreto carburanti ridotto a 15 giorni e mirato al gasolio. Patto di stabilità: Il nodo dello scostamento. Ets e bollette: stop da Bruxelles Una proroga più breve, almeno di due settimane, e mirata soprattutto a contenere i costi del gasolio, aumentato più della benzina da quando il 28 febbraio scorso è iniziata la guerra di Trump e Netanyahu contro l’Iran. E misure specifiche, attraverso la leva fiscale, per l’autotrasporto. Sarà questo l’orizzonte in cui si muoverà oggi il Consiglio dei ministri che, a ventiquattro ore dalla scadenza del taglio delle accise, varerà anche un nuovo decreto sui carburanti.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Un mini-taglio alle accise nel deserto dei conti

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