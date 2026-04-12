Il presidente dell’Associazione utenti e consumatori ha dichiarato che, nonostante le voci di un possibile taglio alle accise, i prezzi dei carburanti sono rimasti invariati. La questione riguarda le recenti discussioni sulla riduzione delle tasse sui carburanti, ma al momento non si sono verificati cambiamenti nei prezzi praticati nelle stazioni di servizio. La situazione viene monitorata in attesa di eventuali aggiornamenti ufficiali.

Secondo Vincenzo Donvito Maxia (nella foto), presidente Aduc (Associazione utenti e consumatori) "il cosiddetto accordo per riaprire lo stretto di Hormuz è tutto da verificare, ché allo stato il traffico delle petroliere non è ripreso e assistiamo ad una farsa come quella ipotizzata dal presidente Usa per creare una joint venture con l’Iran per la gestione dei pedaggi. quindi la guerra sarebbe servita a questo? Nel frattempo, il nostro governo, per venire incontro ai consumatori ha previsto un taglio “temporaneo” delle accise . taglio che al momento è tutto da verificare per i suoi effetti sulla riduzione del prezzo alla pompa. Per garantire...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Taglio alle accise? Prezzi invariati"

Taglio accise carburanti ma prezzi restano invariati, aziende spiegano: “Serve tempo per adeguamento”“Le rilevazioni effettuate da nostri associati nella giornata odierna, presso diversi distributori, mostranoprezzi sostanzialmente invariati“.

Prezzi alle stelle per gasolio e fertilizzanti, Cia Benevento chiede taglio delle accise e controlli serratiTempo di lettura: 2 minutiI rincari su gasolio e fertilizzanti stanno mettendo a dura prova gli agricoltori sanniti.

Prezzi benzina e diesel, che disastro!