Una Roma insolita musa ispiratrice dei gioielli per la primavera estate di Ileana della Corte

Il 24 marzo, tra le 17:00 e le 20:00, la maison di Ileana della Corte ha ospitato un evento dedicato alla presentazione della collezione primavera estate 2026. L’evento si è svolto in un ambiente riservato, con le clienti invitate a scoprire i nuovi gioielli ispirati a Roma. La collezione riflette l’atmosfera e i simboli della capitale italiana.

Martedì 24 marzo, dalle ore 17:00 alle 20:00, Ileana della Corte ha aperto le porte della sua maison per presentare alle sue clienti la collezione primavera estate 2026, ispirata a Roma. Gli ospiti hanno potuto sorseggiare un calice di prosecco mentre osservavano e provavano i gioielli della nuova collezione. A seguire, sono stati invitati a un esclusivo secret party ospitato da Dialetti, dove hanno potuto degustare prodotti a km zero, protagonisti di una proposta gastronomica essenziale e raffinata, capace di valorizzare la materia prima con un’estetica contemporanea, in perfetta sintonia con l’anima della collezione. Tra chiacchiere, sorrisi e momenti di convivialità, la serata si è conclusa con grande entusiasmo, trasformandosi in un’esperienza coerente e immersiva, parte integrante del racconto del brand. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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