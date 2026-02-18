Decreto Bollette approvato in Cdm in arrivo bonus fino a 115 euro e sconti su gas e elettricità | tutte le novità

Il governo ha approvato il decreto Bollette, che introduce un bonus fino a 115 euro per le famiglie più vulnerabili, a causa dell'aumento delle tariffe energetiche. Questa misura mira ad alleviare i costi di gas ed elettricità, che sono cresciuti notevolmente negli ultimi mesi. Il bonus sarà erogato tramite Poste Italiane e coinvolge circa 4 milioni di nuclei familiari. Inoltre, sono previsti sconti diretti sulle bollette per le aziende e i cittadini con consumi ridotti. La misura entrerà in vigore già dal prossimo mese.

Decreto bollette, sconti per elettricità e gas: bonus da 90 euro alle famiglie e agevolazioni per le imprese. Tutte le nuove misureIl governo ha annunciato che nel 2026 saranno destinati oltre 315 milioni di euro per il bonus sociale sull'elettricità, un intervento deciso per alleviare le spese delle famiglie alle prese con i rincari energetici.

