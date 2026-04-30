È stato recentemente donato al Conservatorio Peri Merulo un nuovo piccolo organo a canne chiamato Hadrianus, destinato all'uso didattico. Si tratta di uno strumento di dimensioni contenute, progettato per facilitare l'apprendimento degli studenti. La donazione si inserisce nelle iniziative del conservatorio per arricchire le risorse educative e migliorare le possibilità di studio degli allievi. L'organo sarà utilizzato nelle attività di insegnamento e nelle esibizioni scolastiche.

Un nuovo piccolo organo a canne, per uso didattico, chiamato Hadrianus, è stato donato al Conservatorio reggiano Achille Peri-Claudio Merulo dallo storico musicale Adriano Riatti (nella foto è al centro) che ha costruito questo singolare strumento con la supervisione degli organari reggiani Federico e Pierpaolo Bigi e grazie alla collaborazione con Claudio Silingardi e Gianni Calzolari. L’organo Hadrianus – 48 canne, metà aperte e metà tappate con due registi – prende il nome dal suo costruttore, sarà utile nell’attività didattica e divulgativa del Conservatorio. Lo strumento presenta la peculiarità di esporre tutte le parti meccaniche e costruttive in evidenza, rendendo facile per gli allievi comprenderne il funzionamento, oltre ad offrire la possibilità di toccare con le proprie mani lo strumento e naturalmente suonarlo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un gioiello per il Conservatorio Peri Merulo

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