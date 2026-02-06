Clarinettisti del Peri Merulo al teatro Valli | musica e tradizione si incontrano sul palco

Questa sera al teatro Valli si esibiranno i clarinettisti del Peri-Merulo. Alle 18, nella Sala degli Specchi, prenderà il via il primo concerto della rassegna “L’Ora della Musica a Teatro”. L’evento mette in scena musica e tradizione, con artisti del Conservatorio che portano sul palco un repertorio ricco di storia.

**I clarinettisti del Peri-Merulo protagonisti al teatro Valli: musica e tradizione si incontrano sul palco** Alle 18 di domani, nella Sala degli Specchi del teatro Valli, si terrà il primo dei tre concerti previsti per la rassegna “L’Ora della Musica a Teatro”, organizzata dal Conservatorio Peri-Merulo. Lo spettacolo vedrà protagonisti gli allievi del Master di II livello di clarinetto, con un repertorio variegato e ricco di esperienze musicali che toccano diversi generi e periodi. Sono Nicola Santamaria, Lorenzo Cingolani, Letizia Scarpa e Marylisa Mariani ad accompagnarli sul palco, insieme a Gaetano Rocco Paoletti e Mari Fujino, che si occupano del supporto al pianoforte.🔗 Leggi su Ameve.eu

Domani alle 18, al teatro Valli, la rassegna

