i clarinettisti del peri merulo protagonisti al teatro valli

Domani, alle 18, alla Sala degli Specchi del Valli è in programma il primo dei tre appuntamenti de " L’Ora della Musica a Teatro ", la rassegna del Conservatorio Peri-Merulo. Il concerto vede impegnati gli allievi del Master di II livello di clarinetto. In scena Nicola Santamaria, Lorenzo Cingolani, Letizia Scarpa e Marylisa Mariani, accompagnati al pianoforte da Gaetano Rocco Paoletti e Mari Fujino. Gli studenti eseguono un repertorio che attraversa epoche e sensibilità diverse: Divertimento in tre tempi di Omizzolo, Sonata per clarinetto e pianoforte di Francis Poulenc, Carmen Fantasie di Simon Milton e Fantasiestücke Opus 73 di Robert Schumann. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

