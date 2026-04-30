Un evento tutto dedicato alla pasta

Da oggi al 3 maggio 2026, la città di Sansepolcro ospiterà la seconda edizione del festival dedicato ai primi piatti della cucina italiana. L’evento si svolgerà in diverse location del centro storico e prevede degustazioni, laboratori e incontri con chef e produttori locali. La manifestazione mira a valorizzare il patrimonio gastronomico della regione e ad attrarre visitatori da diverse zone.

Sansepolcro, nella provincia di Arezzo, si prepara a indossare i panni di capitale della pasta dall’1 al 3 maggio 2026 con la seconda edizione del festival Primi dei Primi. La scelta del borgo toscano non è affatto casuale: proprio tra queste mura, nel 1827, Giovanni Buitoni e Giulia Boninsegni diedero vita al primo pastificio industriale d’Italia, segnando per sempre l’identità produttiva e gastronomica del Paese. Promosso dal Comune e da Confcommercio, l’evento celebra il piatto più iconico del Belpaese attraverso un racconto che unisce memoria storica e avanguardia, coinvolgendo trenta chef, di cui sette stellati Michelin, coordinati dall’esperienza di Fausto Arrighi.🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Un evento tutto dedicato alla pasta B2B in Tenuta Galilei riservato ai partner biancoscudati Notizie correlate “Rocca in Fiore”: a Senigallia l'evento dedicato alla natura, all’artigianato e alla bellezza del saper fareSENIGALLIA – Dal 10 al 12 aprile 2026, Piazza del Duca si trasformerà in un grande giardino a cielo aperto con la prima edizione di “Rocca in Fiore”,... Leggi anche: Elisabetta Gregoraci arriva a Roma per un evento dedicato alla prevenzione Altri aggiornamenti Temi più discussi: PiemontePAY al servizio del territorio piemontese: il 14 maggio un evento dedicato agli Enti del territorio piemontese; Giovedì 23 aprile la Filarmonica Arturo Toscanini, Roberto Abbado e Midori in un concerto tutto dedicato a Beethoven; From Roots to Results: un evento dedicato ai First-Generation Students and Staff; Un evento dedicato alla musica rap nella piazza dei murales. A Viterbo un fine settimana tutto dedicato agli animaliUn fine settimana dedicato a 360 gradiagli animali e al loro rapporto con l'uomo. L'evento, organizzato da ENPA Viterbo insieme ad alcune realtà del territorio, si terrà sabato e domenica prossimi nel ... ansa.it Mazda, l'11 aprile un evento dedicato alla MX-5 a Varano de' MelegariNella giornata dell'11 aprile, Mazda Italia celebra l'iconica MX-5 presso l'autodromo di Varano de' Melegari, in provincia di Parma, tramite un evento dedicato alla due posti della casa di Hiroshima. ansa.it un viaggio tutto dedicato ai "cuccioli" - facebook.com facebook