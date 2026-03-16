elisabetta gregoraci arriva a roma per un evento dedicato alla prevenzione

Elisabetta Gregoraci è arrivata a Roma per partecipare a un evento dedicato alla prevenzione. Durante la sua visita, ha condiviso alcune parole sui social network, parlando dell'iniziativa e del suo coinvolgimento. La presenza dell'attrice ha attirato l'attenzione di pubblico e stampa, mentre si svolgeva l'evento nel centro della città.

. Ecco le sue parole condivise sui social C’è un tipo di eleganza che non si misura solo negli abiti o nei riflettori, ma nelle cause che si scelgono di sostenere. È con questo spirito che Elisabetta Gregoraci arriverà a Roma per partecipare a un evento interamente dedicato alla prevenzione e alla cultura della salute. Elisabetta ha informato i fan con una stories Instagram scrivendo: “Buongiorno a tutti.. qui a Mc oggi finalmente splende il sole. Settimana importante per me. 18 Marzo é il compleanno di Nathan il giorno più bello della mia vita.. e poi il 19 Marzo saremo a Roma a palazzo Montecitorio insieme alla Lilt Lega Italiana per la lotta contro i Tumori ) per la settimana di prevenzione oncologica”. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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