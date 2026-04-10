Rocca in Fiore | a Senigallia l' evento dedicato alla natura all’artigianato e alla bellezza del saper fare
Dal 10 al 12 aprile 2026, Piazza del Duca a Senigallia ospiterà la prima edizione di
SENIGALLIA – Dal 10 al 12 aprile 2026, Piazza del Duca si trasformerà in un grande giardino a cielo aperto con la prima edizione di “Rocca in Fiore”, il nuovo evento primaverile che porta nel cuore della città colori, profumi e cultura del verde. La manifestazione prenderà il via venerdì 10. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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