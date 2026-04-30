Un dolce aiuto per la ricerca | tornano anche nel novarese i biscotti della solidarietà di Telethon

Nel fine settimana del 1° maggio, nel novarese, si svolgerà nuovamente l'iniziativa dei biscotti della solidarietà organizzata da Telethon. L'evento si terrà in piazza e prevede la vendita di dolci per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche. La manifestazione coinvolge volontari e cittadini, che contribuiranno con l’acquisto ai progetti di Telethon. È prevista la presenza di bancarelle e attività di raccolta fondi.

Nel fine settimana del 1° maggio torna anche nel novarese l'appuntamento con la solidarietà in piazza. La campagna "Io per lei", promossa da fondazione Telethon, punta a raccogliere fondi per la ricerca sulle malattie genetiche rare, mettendo al centro la figura delle "mamme rare". L'iniziativa.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate La Fondazione Telethon scende in piazza per la ricerca con i biscotti solidaliUn delizioso cuore di biscotto per trasmettere speranza e sensibilizzare sulla ricerca. Leggi anche: Tutto pronto per la Walk of Life Telethon: il 30 aprile l'inaugurazione del Villaggio della ricerca e della solidarietà Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: TELETHON: INSIEME PER LA RICERCA; Lecco: con Telethon i 'Cuori di biscotto' per la festa della mamma; A Lecco torna il sapore della speranza: in Piazza Garibaldi arrivano i Cuori di biscotto di Fondazione Telethon; Io per lei, la campagna di Fondazione Telethon dedicata alla forza delle mamme rare. Cuori di biscotto Telethon, il regalo per le mamme rare - facebook.com facebook