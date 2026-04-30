Quattro giovedì di fila, quattro serate in cui l’Appennino ha smesso di essere solo uno sfondo pittoresco per diventare il vero cuore pulsante di una serie. Uno sbirro in Appennino chiude questa prima stagione con la quarta e ultima puntata, composta dagli episodi 7 e 8. Il commissario Vasco Benassi, nella sua versione irriverente, sgangherata e irresistibile targata Claudio Bisio, arriva al finale dopo un percorso che ha mescolato giallo, nostalgia e quella particolare malinconia che solo i posti in cui si è cresciuti sa far riaffiorare. L’appuntamento è stasera in tv alle 21.30 su Rai 1 e in streaming sulla piattaforma di RaiPlay, sia in contemporanea sia on demand.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Un delitto di 60 anni fa, un cadavere con la cravatta e un incidente sospetto: stasera in tv il finale di Uno sbirro in Appennino

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