Stasera debutta la nuova serie televisiva intitolata Uno sbirro in Appennino, con Claudio Bisio nel ruolo di un ufficiale di polizia proveniente da Bologna. La produzione si svolge in ambientazioni montane e vede protagonista un personaggio che si confronta con situazioni legate alla vita nei territori dell’Appennino. La serie si compone di diversi episodi e sarà trasmessa su una rete nazionale.

Grande attesa questa sera con la serieUno sbirro in Appennino, la nuova fiction che ha per protagonistaClaudio Bisioche, dopo anni, torna in un nuovo prodotto televisivo. Uno sbirro in Appeninopone al centro della narrazione un territorio inesplorato da un punto di vista cinematografico e televisivo, gli Appennini dell’Emilia Romagna. Saranno quattro prime serate da giovedì 9 aprile, con la regia di Renato De Maria. Si tratta di una serie poliziesca che intreccia mistero, dramma e relazioni. A proposito il regista dice“non a caso è la parola che completa il titolo e dà un significato e un tono preciso al nostro lavoro.” Il commissario Vasco Benassi (Claudio Bisio) pur titolare di un bel curriculum di successi investigativi, ha commesso un errore che gli viene fatto pagare con il ritorno a casa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Uno sbirro in Appennino, stasera la nuova serie con Claudio Bisio

Uno Sbirro in Appennino: dove è stata girata la nuova serie Rai con Claudio BisioLa nuova serie Rai Uno Sbirro in Appennino segna il ritorno di Claudio Bisio in un ruolo che mescola ironia, mistero e un forte legame con le radici.

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Claudio Bisio è Uno sbirro in Appennino: stasera la prima puntata della fiction ambientata a MuntagòU n nuovo poliziotto si aggira per i corridoi di mamma Rai. Stasera sbarca su Rai 1 alle 21.30 Uno sbirro in Appennino, la nuova serie tv di Renato De Maria con Claudio Bisio, nei panni di Vasco Benas ... iodonna.it

Uno sbirro in Appennino, la nuova serie di Rai 1 con Claudio Bisio: trama, cast e quando vederlaUno sbirro in Appennino, nuova serie Rai 1 con Claudio Bisio e Valentina Lodovini dal 9 aprile. Trama, cast completo e l'Appennino emiliano come protagonista. lifestyleblog.it

Uno sbirro in Appennino inizia stasera su Rai 1. Lo seguirete Debutta Claudio Bisio nella fiction poliziesca che avrà anche toni leggeri come siamo abituati dalla sua comicità. Quattro puntate dove Bisio sarà il commissario Vasco Benassi in luoghi dove re - facebook.com facebook

Oggi si parte prima… alle 11:30! E con Claudio Bisio in studio il sorriso è assicurato Vi aspettiamo qui a #ÈSempreMezzogiorno su #Rai1 e #RaiPlay! x.com