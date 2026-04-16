I programmi in tv stasera la guida completa | ecco che cosa guardare da Uno sbirro in Appennino a Ore 14 era a Pio e Amedeo

Da ilgiornaleditalia.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera in televisione ci sono diversi programmi in onda sui canali principali come Rai e Mediaset. Tra le proposte, ci sono un film ambientato in un territorio montano e uno spettacolo con due comici molto noti. La guida di questa sera include anche programmi di approfondimento e varietà. Le trasmissioni sono distribuite in diverse fasce orarie e spaziano tra generi e stili diversi per soddisfare vari gusti di pubblico.

Ecco la guida completa dei programmi in tv stasera, giovedì 16 aprile 2026: scopriamo che cosa guardare sui principali canali Rai e Mediaset. La prima serata di oggi propone una programmazione molto varia tra fiction, approfondimento, cultura e intrattenimento. Rai 1 prosegue con la sua fiction di punta, Rai 2 torna con la versione serale del suo talk d’attualità, mentre Rai 3 offre una serata culturale guidata da Geppi Cucciari. Sul fronte Mediaset, Canale 5 ospita l’ultimo show di Pio e Amedeo, Rete 4 conferma il suo talk politico e Italia 1 sceglie l’azione. Programmi in tv stasera, 16 aprile 2026 Rai 1 – ore 21:30 - Uno sbirro in...🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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