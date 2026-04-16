I programmi in tv stasera la guida completa | ecco che cosa guardare da Uno sbirro in Appennino a Ore 14 era a Pio e Amedeo

Stasera in televisione ci sono diversi programmi in onda sui canali principali come Rai e Mediaset. Tra le proposte, ci sono un film ambientato in un territorio montano e uno spettacolo con due comici molto noti. La guida di questa sera include anche programmi di approfondimento e varietà. Le trasmissioni sono distribuite in diverse fasce orarie e spaziano tra generi e stili diversi per soddisfare vari gusti di pubblico.

Ecco la guida completa dei programmi in tv stasera, giovedì 16 aprile 2026: scopriamo che cosa guardare sui principali canali Rai e Mediaset. La prima serata di oggi propone una programmazione molto varia tra fiction, approfondimento, cultura e intrattenimento. Rai 1 prosegue con la sua fiction di punta, Rai 2 torna con la versione serale del suo talk d’attualità, mentre Rai 3 offre una serata culturale guidata da Geppi Cucciari. Sul fronte Mediaset, Canale 5 ospita l’ultimo show di Pio e Amedeo, Rete 4 conferma il suo talk politico e Italia 1 sceglie l’azione. Programmi in tv stasera, 16 aprile 2026 Rai 1 – ore 21:30 - Uno sbirro in...🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - I programmi in tv stasera, la guida completa: ecco che cosa guardare, da Uno sbirro in Appennino a Ore 14 era a Pio e Amedeo Notizie correlate Ascolti tv, boom per Uno sbirro in Appennino, calo per Pio e AmedeoI dati del 9 aprile assegnano la vittoria agli ascolti tv a Claudio Bisio con la sua fiction in prima tv, cala Stanno tutti invitati A sorpresa... Programmi in tv stasera 6 febbraio 2026, la guida completa per scegliere che cosa guardare in prima serata, dalle Olimpiadi a Io sono FarahEcco i programmi in tv stasera, venerdì 6 febbraio 2026, in onda sui principali canali generalisti italiani: Rai1, Rai2, Rai3, Rete4, Canale5 e... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Uno sbirro in Appennino: trama, cast e personaggi; Uno sbirro in Appennino, trama e cast della serie tv con Claudio Bisio; Uno sbirro in Appennino, stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni; Claudio Bisio presenta il suo commissario Benassi, protagonista di Uno sbirro in Appennino. I programmi TV di oggi 16 aprile 2026: fiction, show e filmGuida ai programmi TV del 16 aprile 2026: Uno sbirro in Appennino su Rai 1, Stanno tutti invitati su Canale 5, Hostage su Iris ... lopinionista.it Uno sbirro in Appennino, stasera in tv la prima puntata: le anticipazioniUn luogo dove il tempo sembra rallentare e i segreti, invece, non smettono mai di emergere. È Uno sbirro in Appennino, la nuova fiction di Rai 1 che debutta oggi, giovedì 9 aprile 2026, in prima ... today.it Uno Sbirro in Appennino torna stasera su Rai 1. Lo seguirete, Claudio Bisio vi sta convincendo in questo ruolo Dopo l’ottimo successo ottenuto al debutto, continua la commedia poliziesca con protagonista l’irriverente Vasco. Questi straordinari ascolti rag facebook Sabato 25 aprile la 29a Marathon dell’Appennino a Casella x.com