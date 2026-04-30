Un comandante salentino al vertice di uno dei porti più strategici del Tirreno

Da lecceprima.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ufficiale salentino è stato nominato segretario generale dell’autorità di sistema portuale di Livorno, uno dei porti più importanti del Tirreno. La nomina è stata approvata dal comitato di gestione dell’ente. Il nuovo dirigente è originario di Galatone e assume un ruolo di rilievo all’interno della struttura portuale. La sua nomina rappresenta un passaggio significativo per il contesto portuale locale e regionale.

GALATONE –, un figlio di Galatone alla guida dell’Authority di Livorno: si tratta di Pierpaolo Danieli, la cui nomina a segretario generale è stata approvata dal comitato di gestione dell’autorità di sistema portuale.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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