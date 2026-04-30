Un comandante salentino al vertice di uno dei porti più strategici del Tirreno

Un ufficiale salentino è stato nominato segretario generale dell’autorità di sistema portuale di Livorno, uno dei porti più importanti del Tirreno. La nomina è stata approvata dal comitato di gestione dell’ente. Il nuovo dirigente è originario di Galatone e assume un ruolo di rilievo all’interno della struttura portuale. La sua nomina rappresenta un passaggio significativo per il contesto portuale locale e regionale.

GALATONE –, un figlio di Galatone alla guida dell’Authority di Livorno: si tratta di Pierpaolo Danieli, la cui nomina a segretario generale è stata approvata dal comitato di gestione dell’autorità di sistema portuale.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate I fiamme uno dei più grandi porti dell'OmanI droni hanno colpito i serbatoi di carburante nel porto di Salalah, in Oman mentre l'Iran continua a prendere di mira le infrastrutture del Golfo in... Il comandante Smigliani nominato pilota effettivo della Corporazione dei porti di Abruzzo e Molise [FOTO]Il comandante Simone Smigliani è stato nominato pilota effettivo, entrando ufficialmente a far parte della corporazione dei piloti dei porti di... Panoramica sull’argomento Si parla di: Un comandante salentino al vertice di uno dei porti più strategici del Tirreno; Pierpaolo Danieli: il comandante salentino alla guida dell'Authority di Livorno. Pierpaolo Danieli: il comandante salentino alla guida dell'Authority di LivornoUn figlio di Galatone al vertice di uno dei porti più strategici del Tirreno. Il Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale ... leccesette.it