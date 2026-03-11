I fiamme uno dei più grandi porti dell' Oman
Nel porto di Salalah, uno dei più grandi dell'Oman, sono stati colpiti i serbatoi di carburante da droni. L'evento si verifica mentre l'Iran continua a prendere di mira le infrastrutture nel Golfo in risposta agli attacchi israelo-americani. Non ci sono dettagli su eventuali vittime o danni specifici. La situazione resta sotto osservazione da parte delle autorità locali.
I droni hanno colpito i serbatoi di carburante nel porto di Salalah, in Oman mentre l'Iran continua a prendere di mira le infrastrutture del Golfo in rappresaglia per gli attacchi israelo-americani. Nell'importante scalo commerciale sono state sospese tutte le operazioni portuali. 🔗 Leggi su Today.it
Discussioni sull' argomento Golfo in fiamme, 500 italiani tornano a casa: ponte aereo dall’Oman, abbracci a Malpensa; Medio Oriente in fiamme dopo l'attacco di Usa e Israele. Operazione Idf in Libano; L'Iran risponde ad attacco Usa-Israele. Da Tel Aviv a Dubai: ecco dove ha colpito Teheran; Petroliera colpita in Oman, fiamme sul castello di poppa.
Pechino invia la nave-spia Liaowang-1 nel Golfo dell'Oman, è uno dei prodotti più sofisticati della cantieristica cinese. L'obiettivo Supportare le manovre militari dell' #Iran contro #Usa e #Israele x.com