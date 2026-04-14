Il comandante Smigliani nominato pilota effettivo della Corporazione dei porti di Abruzzo e Molise FOTO

Il comandante Simone Smigliani è stato ufficialmente nominato pilota effettivo della corporazione dei porti di Abruzzo e Molise. Con questa nomina, entra a far parte dell’organizzazione che si occupa delle operazioni di navigazione e sicurezza portuale nella regione. La sua posizione è riconosciuta come fondamentale per garantire il corretto svolgimento delle attività portuali e la sicurezza delle operazioni marittime. La nomina è stata comunicata attraverso un annuncio ufficiale.

Il comandante Simone Smigliani è stato nominato pilota effettivo, entrando ufficialmente a far parte della corporazione dei piloti dei porti di Abruzzo e Molise, figura cardine per la sicurezza della navigazione e per il corretto svolgimento delle operazioni portuali. A darne notizia è la.🔗 Leggi su Chietitoday.it Il presidente Marsilio incontra il comandante dell'esercito Abruzzo-Molise Alessandro PoliIncontro istituzionale al palazzo della Regione tra il presidente Marco Marsilio e il colonnello Alessandro Poli, da dicembre comandante militare... Porti, il vicesindaco Terrile nominato presidente della commissione permanente Politiche del mareLa commissione svolge un ruolo fondamentale per garantire la voce dei Comuni - e quindi dei cittadini - nelle grandi trasformazioni in tema di...