Un chilo di droga nascosto in casa | arresto in Garfagnana

I carabinieri della compagnia di Castelnuovo di Garfagnana hanno arrestato un uomo di 50 anni dopo aver trovato più di un chilo di marijuana in una sua abitazione a Minucciano. L’operazione è stata condotta nel corso di controlli di routine e ha portato al sequestro della sostanza stupefacente. L’uomo è stato portato in caserma e ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.

MINUCCIANO – Un uomo di 50 anni è stato arrestato con oltre un chilo di marijuana in Garfagnana al termine di un’operazione condotta dai carabinieri della compagnia di Castelnuovo di Garfagnana. Il provvedimento riguarda un residente nell’Alta Garfagnana, finito al centro di un’attività investigativa avviata da tempo dai militari della Stazione di Gramolazzo. Le indagini hanno portato alla raccolta di elementi ritenuti significativi, che hanno consentito agli investigatori di ottenere un decreto di perquisizione da parte dell’Autorità giudiziaria. L’operazione si è svolta con il supporto dei c arabinieri delle Stazioni di Gramolazzo e Piazza al Serchio.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Un chilo di droga nascosto in casa: arresto in Garfagnana Notizie correlate Droga tra Pompei e Boscoreale: cocaina in auto e un chilo di hashish in casa, scattano arresto e denunciaOperazione antidroga della Polizia di Stato tra Pompei, Torre Annunziata e Boscoreale. Leggi anche: Oltre un chilo di hashish nascosto nella panciera: corriere della droga arrestato in stazione